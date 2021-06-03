Телерадиовещание будет временно отключено в ряде областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный оператор РК в области телерадиовещания АО «Казтелерадио» объявляет о временных отключениях вещания в ряде населенных пунктов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В июне 2021 года на некоторых радиотелевизионных станциях Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях а также в городе Алматы начнутся работы по демонтажу оборудования аналогового эфирного телевещания», - говорится в сообщении.

Работы планируется проводить не более пяти дней в месяц, г рафик проведения работ:

РТС «Алматы»

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Большой Шаган» (Алматинская область)

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Костанай»

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

16.08.2021г. – 19.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Лисаковск» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

21.06.2021г. – 25.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

23.08.2021г. – 27.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Житикара» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

14.06.2021г. – 18.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

16.08.2021г. – 20.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Узунколь» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Шубулан» (Костанайская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Петропавловск»

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Кишкенеколь» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28.06.2021г. – 30.06.2021г.

01.07.2021г. – 02.07.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Николаевка» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 17:00ч.

РТС «Рузаевка» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

07.06.2021г. – 11.06.2021г.

26.07.2021г. – 30.07.2021г.

09.08.2021г. – 13.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 18:00ч.

РТС «Узунколь» (Северо-Казахстанская область)

Дата проведения работ:

28.06.2021г. – 30.06.2021г.

01.07.2021г. – 02.07.2021г.

12.07.2021г. – 16.07.2021г.

02.08.2021г. – 06.08.2021г.

Время проведения работ:

С 09:00ч. – 18:00ч.

«АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства. В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратится в call-center Общества по следующим номера: 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный) , +7(727) 2 581 500. Также можно отправить сообщение на электронный адрес abonent@otautv.kz», - добавили в компании.