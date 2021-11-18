Телерадиокорпорация «Казахстан» увековечила память о ветеранах телевидения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Открытие бюстов деятелям казахского телевидения Кенжеболату Шалабаеву, Камалу Смайылову, Сагату Ашимбаеву, Шерхану Муртазе и мемориальной доски в честь памяти первого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению Канапии Мустафина состоялось в Алматинском филиале телерадиокорпорации «Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».

В торжественной церемонии открытия объектов исторического значения приняли участие родные и близкие ветеранов. Среди участников дочь Кенжеболата Шалабаева - Гульмира Шалабаева, младшая сестра Камала Смайылова – Гайнижамал Абильдина, племянник Шерхана Муртазы - Малик Отарбай, младший брат Сагата Ашимбаева - Бакберген Ашимбаев.

Инициатива корпорации «Казахстан» по сохранению памяти знаковых деятелей отечественных СМИ направлена ​​на популяризацию жизни и творчества знаковых фигур казахского телевидения, внесших весомый вклад в становление и развитие телевещания в Казахстане.

«Наш долг - хранить и чтить память о наших ветеранах телевидения как историю преданности своей профессии. Открытие мемориальной доски и бюстов позволит молодежи погрузиться в историю казахского телевидения и подробнее узнать о людях, которые стояли у его истоков», - отметила в своем выступлении председатель правления телерадиокорпорации «Казахстан» Ляззат Танысбай.

Также Ляззат Танысбай сообщила, что с целью возрождения работ деятелей казахского телевидения планируется запуск сайта «Алтын қор».

«В числе более 110 тысяч видео и аудиозаписей, хранящихся в золотом фонде Корпорации, имеются программы, которые были созданы нашими ветеранами телевидения. Среди них «Айтыс», «Тамаша», «Терме», «Асыл мұра», «Бес ғасыр жырлайды», «Жүректен қозғайық», «Парыз бен қарыз» Сагата Ашимбаева и «Ұлт және сана» Шерхана Муртазы. Весь этот ценный архивный контент и другие программы будут доступны для просмотра на сайте «Алтын қор». На сегодняшний день уже произведена загрузка на сайт более 1000 видеоматериалов начиная с 1940-х годов. Эти работы будут продолжены и в ближайшие годы», - подчеркула Ляззат Танысбай.

Участвовавшие в мероприятии ветераны телевидения Кайнар Олжай, Гульмария Барманбекова и Кусман Игисинов поделившись теплыми воспоминаниями из прожитых лет, отметили важность события в сохранении исторической преемственности поколений.

«Очень приятно видеть как коллективы трепетно хранят память о ветеранах телевидения. Открытие исторических объектов, посвященных памяти Кенжеболата Шалабаева, Камала Смайылова, Сагата Ашимбаева, Шерхана Муртазы, безусловно, это дань уважения ветеранам, которые через свои работы творили историю казахского телевидения, и их заслуга заслуживает общественного внимания», - поделился своими мыслями ветеран телевидения Кусман Игисинов.