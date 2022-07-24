24 Июля 2022 14:40

Телерадиокомплекс Президента РК и информационное агентство Саудовской Аравии подписали меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области информационного обмена между НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» и информационным агентством Саудовской Аравии Saudi Press Agency, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ был принят сегодня в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию. Меморандум подписали генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Раушан Кажибаева и президент информационного агентства Саудовской Аравии Фахад Бин Хасан Аль Огран.

Целью сотрудничества в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании является создание основы для развития сторонами сотрудничества в области обмена информационными материалами, способствующее укреплению взаимопонимания между обеими странами.

Стороны обмениваются информационными материалами и фотографиями, они вправе использовать эту информацию на своих информационных ресурсах, а также на безвозмездной основе обмениваться фотографиями официальных визитов и значимых событий, происходящих в странах.

Саудовское информационное агентство было основано в 1970 году по решению тогдашнего Премьер-министра страны как первое национальное информационное агентство в Саудовской Аравии. Основной целью агентства было стать центральным органом по сбору и распространению местных и международных информационных материалов в Саудовской Аравии и за рубежом.

В конце мая 2012 года Совет министров Саудовской Аравии принял решение о разделении агентства на два независимых органа. Таким образом, было создано Саудовское телевидение и радио и саудовское информационное агентство.

Saudi Press Agency охватывает вопросы национального, регионального и международного уровня, особенно связанные с Королевством. Также способствует укреплению журналистской деятельности в стране. Агентство распространяет информацию на арабском, английском, французском, русском, китайском и персидском языках. До конца этого года планируется вещание на 10 языках.



















