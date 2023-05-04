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    Телерадиокомплекс Президента и таджикский «Ховар» создают совместные медиапроекты

    4 Мая 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане в рамках государственного визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Национальным информационным агентством «Ховар» Республики Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Меморандум, направленный на создание основы для развития и укрепления сотрудничества между крупными медиаресурсами Казахстана и Таджикистана, подписали генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и директор НИАТ «Ховар» Субхиддин Шамсиддинзода.

    «Контакты в сфере СМИ традиционно строятся в зависимости от общего характера взаимодействия стран. Сегодня связи в медиасфере наполняются более многообразным содержанием, что открывает новые возможности для успешного сотрудничества», - сказала Р. Кажибаева.

    По словам директора НИАТ «Ховар», сближение двух стран посредством информационного контента развивается в русле общих, стратегических интересов Казахстана и Таджикистана, особенно в экономической сфере, укреплении безопасности и взаимодействия в региональных и международных вопросах. Установление связей между крупными медиа-ресурсами двух стран позволят получить новый опыт взаимодействия в сфере СМИ, обмене и подготовке журналистских кадров.

    Делегация НИАТ «Ховар» ознакомилась с работой студии телеканалов «Jibek Joly» и «SilkWay», отвечающей современным стандартам мировой телеиндустрии.

    Телерадиокомплекс Президента РК является крупной медиакомпанией Казахстана, в состав которой входят республиканский телеканал Jibek Joly, международный телеканал Silk Way, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    СМИ Таджикистан
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