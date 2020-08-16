Телерадиоканалы временно прекратят вещание 19 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 августа в Казахстане телерадиоканалы временно приостановят ретрансляцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Национального оператора Республики Казахстан в области телерадиовещания АО «Казтелерадио».

«19 августа 2020 года с 03:00 до 17:00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - сообщается на сайте «Казтелерадио».

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства», - отметили здесь.

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