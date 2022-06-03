Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Телемарафон о референдуме проходит в Казахстане

    3 Июня 2022, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Восьмичасовой телемарафон проходит в режиме реального времени, посвященный республиканскому референдуму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прямом эфире выступают эксперты из разных сфер, в том числе политики, экономисты, депутаты, блогеры, деятели культуры. Они делятся личным мнением о предлагаемых изменениях в Конституцию РК. Трансляция идет в эфире телеканала «Хабар» и в социальных сетях из Нур-Султана, Алматы и других регионов.

    В Нур-Султане телестудия организована под открытым небом на водно-зеленом бульваре. Среди тех, кто принял участие – Госсекретарь Ерлан Карин, спикер Мажилиса РК Ерлан Кошанов, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

    «5 июня — референдум. Чтобы привлечь к нему больше людей, агентство «Хабар» предлагает специальную студию референдума в новом формате, с новой инициативой. Как видите, мы создали студию под открытым небом в самом центре города. Сегодня последний день пропаганды. В последние дни мы стремились проинформировать население и призвать страну к этому важному событию», - сказал председатель агентства Берик Уали.

    «Мы искренне надеемся, что это позволит зрителям принять свое решение, понять картину, нужно им это или не нужно, пойдут они голосовать или нет», - отметила начальник отдела производственных программ на телеканале «Хабар» Мадина Беркутбаева.

    Республиканский референдум состоится 5 июня, в воскресенье. В этот день будет решаться судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию РК. С инструкцией по тому, как принять участие в голосовании, можно ознакомиться здесь .

    Автор:

    Анеля Касымова

    СМИ Конституция Общество Реформы Токаева Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски