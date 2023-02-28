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    Телеканал Qazaqstan проведет дебаты между партиями 1 марта

    28 Февраля 2023, 09:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дебаты между политическими партиями пройдут 1 марта 2023 года в прямом эфире телеканала Qazaqstan в рамках проведения внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу канала.

    В дебатах примут участие представители всех 7 партий, которые участвуют в выборах.

    Дебаты пройдут в 4 этапа, каждый из которых включает в себя взаимные прения сторон. Участие примут представители от каждого политического объединения: партию «Amanat» представит исполнительный секретарь Елнур Бейсенбаев, «Ауыл» будет представлен заместителем председателя партии Жигули Дайрабаевым, от «Respublica» выступит сопредседатель партии Сырымбек Тау, Народную партию Казахстана представит заместитель председателя партии Асхат Асылбеков, от партии «Байтақ» выступит председатель политобъединения Азаматхан Амиртаев, от «Ақжол» - заместитель председателя партии Серик Дуйсенбинов, Общенациональную социал-демократическую партию на дебатах представит Нурлан Ауесбаев – председатель городского филиала ОСДП в Астане.

    Прямой эфир пройдет 1 марта, начало в 20:30. Дебаты также будут транслироваться в прямом эфире на официальных аккаунтах канала Qazaqstan в YouTube, Facebook и Telegram.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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