Телеканал «Qazaq TV» стал победителем национальной премии «Тұмар»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сегодня подвели итоги национальной премии «Тұмар». В номинации «Лучшая режиссерская работа» победу одержал телеканал «Qazaq TV» за проект «Жена», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссером проекта «Жена» выступил известный режиссtр Канат Бейсекеев.

«Канат – это твоя премия. Он сейчас на съемках, поэтому не может стоять со мной на этой сцене. Но передает всем большой привет и поздравления с профессиональным праздником. Хочу поздравить своих коллег и пожелать удовлетворения от вашей работы. Мы чувствуем удовлетворение, когда видим, что наша работа делает мир чуточку лучше. Стоя сейчас на этой сцене со своей юной дочерью, мне очень хочется пожелать, чтобы бытовое насилие исчезло в нашем обществе», - сказала директор телеканала «Qazaq TV» Майя Бекбаева.

Особенностью награды в этом году стало то, что на сцену победители премии поднялись с серьезным сопровождением. Дети, племянники сотрудников СМИ сопровождали своих мам и пап, сестер и братьев.

На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента.

«Тұмар» – национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства. Учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получили статуэтку «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.