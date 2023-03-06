Телеканал Jibek Joly запускает новую программу «Төрлетіңіз»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Телеканал Jibek Joly в преддверии Международного женского дня 8 марта запускает новую вечернюю программу «Төрлетіңіз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой развлекательной программе зрители поближе познакомятся с артистами, чьи песни поет вся страна, талантами-самородками, кому есть, чем гордиться и поразить страну. Гости в теплом дружеском кругу за одним столом будут обсуждать актуальные в обществе темы, делится своими интересными историями и некоторыми секретами.