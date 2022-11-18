Телеканал Jibek Joly в день голосования 20 ноября проведет специальный эфир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В день голосования телеканал Jibek Joly подготовил для своих зрителей специальную сетку вещания, передает МИА «Казинформ».

По словам директора национального телеканала Константина Харламова, в это воскресенье аудиторию ждет множество сюрпризов.

«Вместе с коллегами из Телерадиокомплекса Президента РК, агентства «Казинформ» мы почти 20 часов подряд будем вести прямые трансляции из регионов республики, а также из десятка зарубежных стран. Телезрители будут в курсе оперативных данных по явке, в студии телеканала будут эксперты и политологи. Наши корреспонденты будут работать как из офиса Центральной избирательной комиссии, так и на избирательных участках по всей стране. Мы гарантируем, что наши зрители получат наиболее полную и достоверную информацию о дне голосования. Мы приглашаем казахстанцев провести это важный исторический для страны день вместе с нами», - отметил глава Jibek Joly.





Прямые включения телеканала 20 ноября стартуют с открытием избирательных участков ранним воскресным утром, а завершатся после оглашения предварительных данных exit poll в ночь на понедельник.

«Мы идём навстречу зрителю и понимаем, что 20 часов подряд невозможно провести у телеэкрана, поэтому наши прямые включения будут доступны там, где казахстанцам удобно и комфортно получать оперативную информацию – в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостинге Youtube. Рекомендую прямо сейчас подписаться на официальные аккаунты телеканала Jibek Joly во всех соцсетях. Это станет гарантией того, что в это воскресенье вы не пропустите ни одной важной новости», - уверен директор национального телеканала.

20 ноября редакция МИА «Казинформ» будет участником масштабной коллаборации вместе с телевизионными коллегами.

«Корреспонденты агентства 20 ноября также будут в центре самых важных событий, и на ресурсе inform.kz каждый пользователь будет получать самую свежую и достоверную информацию в режиме реального времени на 5 доступных языковых версиях. Мы видим, что потребление информации изменилось, и казахстанцы все чаще выбирают мобильную версию нашего ресурса. Хотелось бы заверить аудиторию, что все материалы о ходе дня голосования будут также доступны на аккаунтах агентства в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, 20 ноября мы поддержим наших коллег с телеканала Jibek Joly и будем рассказывать о тех эксклюзивных материалах, которые вышли в LIVE-трансляциях телеэфира обновленного национального канала», - заверила главный редактор МИА «Казинформ» Бибинор Танельбаева.





С 1 сентября в стране начал вещать телеканал Jibek Joly, знакомый зрителю под названием QazaqTV. В фокусе Jibek Joly - общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости.

В октябре телеканал Jibek Joly запустил новости с ведущим на английском языке. Новостные выпуски международной ветки телеканала вышли в эфир в новом формате.

Jibek Joly вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю на 5 языках в 118 странах мира.





Фотограф: Диана Сагимбаева



