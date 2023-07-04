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    Телеканал «Jibek Joly» стал победителем национальной премии «Тұмар»

    4 Июля 2023, 20:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане были объявлены имена обладателей Национальной телевизионной Премии «Тұмар – 2023». В номинации «Лучшая развлекательная программа» победу одержал телеканал «Jibek Joly» за проект «Түнгі студия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    В этом году премия «Тұмар» состоялась в седьмой раз. Всего для участия в Премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям.

    В шорт-лист вошли 48 работ. Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге.

    Спонсорами мероприятия выступили АО «РТРК «Казахстан» и АО Агентство «Хабар».

    Победители Национальной телевизионной Премии «Тұмар – 2023»:

    Лучшая информационная программа

    «Дневной формат» – телеканал «Atameken Business»

    Лучший социальный проект

    «Жанашыр» – телеканал «Жетісу»

    Лучшее журналистское расследование

    «Арнайы репортаж» – телеканал «Хабар 24»

    Лучшая аналитическая программа

    «Apta» – национальный телеканал «Qazaqstan»

    Лучшее ток-шоу

    «1001 түн» – национальный телеканал «Qazaqstan»

    Лучшая развлекательная программа

    «Түнгі студия» – телеканал «Jibek Joly»

    Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова)

    «Абайдың соңғы күндері» – телеканал «Хабар»

    Лучший анимационный фильм

    «Дәрігер Дана» – «Rio Production» (Специальная премия имени Амен Кайдарова)

    Лучший региональный канал

    «Caspian News» – г.Атырау

    Лучший тележурналист

    Айгерим Муздыбаева – Первый канал «Евразия»

    Лучший телеведущий

    Светлана Булатова – телеканал «КТК»

    Еркін Байғабылұлы – телеканал «Хабар 24»

    Лучший спортивный комментатор

    Есей Жеңісұлы– телеканал «Qazsport» (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова)

    Специальный приз был вручен телеканалу «31 канал» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики.

    За всю историю премии более 1 700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивные статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    СМИ JIBEK JOLY
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