Телеканал Jibek Joly покажет фильм об итогах визита Касым-Жомарта Токаева во Францию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана-Париж: партнерства новые мосты» - снят документальный фильм, посвященный итогам официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию, передает МИА «Казинформ».

Глава государства провел около 20 встреч: прошли переговоры со спикером Сената Франции, с руководителями ведущих компаний Франции, с капитанами французского бизнеса и другими. О чем говорили Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон? Чем Казахстан привлекателен для французских бизнесменов? Каков он – новый диалог между Казахстаном и Францией?

По итогам официального визита Президента Казахстана во Францию подписано 35 документов о взаимодействии и реализации крупномасштабных проектов в области энергетики, транспорта, машиностроения, здравоохранения и биобезопасности, образования и науки.

О важности укрепления стратегического сотрудничества и взаимовыгодного партнерства расскажет документальный фильм ТРК Президента РК «Астана-Париж: партнерства новые мосты». Фильм выйдет 3 декабря в 21:00 в эфире телеканала «Jibek joly».





Фото: akorda.kz



