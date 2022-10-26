Телеканал Jibek joly планирует расширять языки вещания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор медиахолдинга «Телерадиокомплекс Президента РК» Роберт Мурадян поделился планами по развитию внешней ветки вещания телеканала Jibek joly на панельной сессии Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Роберт Мурадян пояснил, что телеканал Jibek joly создает контент для двух категорий зрителей - казахстанской аудитории и зарубежной.

«Это два принципиально разных эфира, которые между собой не пересекаются. В этой связи, те данные замеров, которые мы получаем в Казахстане, не влияют на «программинг» эфира, который предназначен для зрителей за рубежом», - сказал Роберт Мурадян.

По его словам, в планах телеканала - добавить несколько языковых дорожек дополнительно.

«Мы сегодня много говорили о центральноазиатском продукте, и по нашему глубокому убеждению, такой продукт в Казахстане уже существует. Он прошел долгий период эволюции от CaspioNet до Jibek joly», - отметил спикер.

Сегодня телеканал вещает на пяти языках – казахском, английском, русском, кыргызском и узбекском. И в будущем, по словам исполнительного директора медиахолдинга «Телерадиокомплекс Президента РК», проект может превратиться в центральноазиатский «Euronews».

Как отметил Роберт Мурадян, одна из реальных целей телеканала Jibek joly в будущем - создание контента для тюркоязычной аудитории.

«Все, чего нам не хватает – это двух языковых дорожек на турецком и азербайджанском языках. Мы планируем реализовать это в перспективе. Мы приглашаем всех представителей СМИ из Центральной Азии, из тюркоязычных государств развивать этот проект вместе с нами», - добавил Роберт Мурадян.

С 1 сентября в стране начал вещать телеканал Jibek Joly, знакомый зрителю под названием QazaqTV. В фокусе Jibek Joly - общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости.

Новый телевизионный сезон открыли ежедневные информационно-аналитические программы «Жаңа уақыт», «Новое время», политическое ток-шоу, социальное ток-шоу «Ел», авторский проект Ляйли Султанкызы, музыкальное шоу Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова «Жақсы адамдарым».

Учитывая пожелания зрителей, в эфир вернулись вечернее шоу Нурлана Коянбаева «Жаңа түнгі студия», документальные проекты «Шетелдегі қазақ балалары» и «Қандастар».

В линейке собственной продукции – уникальный документальный контент Телерадиокомплекса Президента РК. Это проекты и фильмы, вошедшие в золотой фонд ТРК.