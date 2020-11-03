Телеканал «Халық арна» открыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила с открытием коллектив телеканала «Халық арна» при Духовном управлении мусульман Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялась церемония открытия телеканала «Халық арна» при Духовном управлении мусульман Казахстана. В этой связи, от всей души поздравляю верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы и коллектив телеканала с этим историческим событием! В обществе источником добра и единства является назидательное слово, а телеканал – это проводник, который доводит его до народа. Считаю, что он будет иметь большое значение в воспитании патриотизма, добра и нравственности у народа Казахстана, особенно у подрастающего поколения. Уверена, что телеканал внесет весомый вклад в формирование религиозного сознания молодежи в соответствии с принципами светского государства, защитит их от воздействия негативных религиозных течений, а также станет одним из ведущих в религиозно-духовной сфере», - написала в Facebook Аида Балаева.

Как отметила министр, отрадно, что на канале наряду с традиционно-религиозными будут транслироваться и культурно-познавательные программы.

«Таким образом, наша молодежь, извлекшая уроки из истории, будет чтить и с уважением относиться к религии своих предков, традициям и обычаям, которые существуют на протяжении многих веков. Пусть «Халық арна» станет вестником добра!» - резюмировала А.Балаева.



