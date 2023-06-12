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    Телеграммы соболезнования поступают на имя Президента РК в связи с Днем траура

    12 Июня 2023, 19:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеграммы соболезнования на имя Президента Казахстана поступают в связи с общенациональным днем траура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования от мировых лидеров и представителей международных структур в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай. Президент России Владимир Путин выразил Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана свои искреннего сочувствия и поддержку в связи с масштабными лесными пожарами, обрушившимися на восточные районы Казахстана. «Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», – говорится в телеграмме лидера России. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с глубоким прискорбием воспринял новость о жертвах в результате масштабных лесных пожаров. «В этот скорбный час выражаю мои глубокие соболезнование Вам, а также братскому и дружественному народу Казахстана. Прошу передать наши искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Уверен, что эта чрезвычайная ситуация будет полностью преодолена в ближайшее время», – отмечается в телеграмме лидера Узбекистана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил Касым-Жомарту Токаеву глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров. «Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших казахстанцев и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме лидера Кыргызстана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что усилиями Правительства и народа дружественного Казахстана последствия пожаров вскоре будут ликвидированы. «С чувством глубокой печали восприняли весть о масштабных пожарах и значительном уроне в области Абай, в результате которых имеются человеческие жертвы. Выражаем наши искренние соболезнования всему братскому народу Казахстана, родными и близким погибших», – пишет Президент Таджикистана.

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в области Абай, повлекшими человеческие жертвы.

    «От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично выражаю слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего восстановления пострадавших территорий», – отмечается в телеграмме Сердара Бердымухамедова. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и тяжелыми последствиями сильных лесных пожаров в области Абай. «В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших и всему народу Казахстана. Желаю скорейшего устранения последствий стихийного бедствия», – отмечается в телеграмме Ильхама Алиева. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от имени народа Турции и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших. «Выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших в этой трагедии. От имени турецкого народа и от своего имени хочу пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме Президента Турецкой Республики.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью 14 человек в результате лесного пожара в Казахстане. «От имени Правительства и народа Пакистана я выражаю искренние соболезнования Президенту Касым-Жомарту Токаеву и семьям погибших в связи с невосполнимой утратой. Молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавших», – написал Шахбаз Шариф.

    Телеграммы соболезнования продолжают поступать.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га.

    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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