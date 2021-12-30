+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года

30 Декабря 2021 18:10
Поделиться:
Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2022 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президент РК подписал Закон об ответственном обращении с животными
Итоги 2021 года: как проходили визиты Касым-Жомарта Токаева в зарубежные страны Павлодарские студенты устроили сюрприз детям, находящимся в трудной жизненной ситуации Социальные инициативы Президента 2021 года: масштабы и эффективность

Главу государства поздравили:

Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Словении Борут Пахор, Король Бельгии Филипп, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Премьер-министр России Михаил Мишустин, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, бывший Президент Хорватии Степан Месич, бывший Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также главы крупных зарубежных компаний, банковских и финансовых институтов, дипломатических миссий и другие лица.

В поздравлениях отмечены актуальные направления и приоритеты укрепления сотрудничества Казахстана с государствами на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Новый год  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК подписал Закон об ответственном обращении с животными
Итоги 2021 года: как проходили визиты Касым-Жомарта Токаева в зарубежные страны
Павлодарские студенты устроили сюрприз детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Социальные инициативы Президента 2021 года: масштабы и эффективность
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
3 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
4 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
5 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
6 «Барыс» объявил состав на матч против «Салавата Юлаева»
Читайте также
Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине
Президент РК принял спецпредставителя Правительства КНР по делам стран Евразии
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
«Барыс» объявил состав на матч против «Салавата Юлаева»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив