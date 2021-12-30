Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2022 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главу государства поздравили:
Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Словении Борут Пахор, Король Бельгии Филипп, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Премьер-министр России Михаил Мишустин, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, бывший Президент Хорватии Степан Месич, бывший Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также главы крупных зарубежных компаний, банковских и финансовых институтов, дипломатических миссий и другие лица.
В поздравлениях отмечены актуальные направления и приоритеты укрепления сотрудничества Казахстана с государствами на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
- Президент РК подписал Закон об ответственном обращении с животными
- Итоги 2021 года: как проходили визиты Касым-Жомарта Токаева в зарубежные страны
- Социальные инициативы Президента 2021 года: масштабы и эффективность
- Павлодарские студенты устроили сюрприз детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
- Касым-Жомарта Токаева пригласили на открытие Олимпиады в Пекине
- Президент РК принял спецпредставителя Правительства КНР по делам стран Евразии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана