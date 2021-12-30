Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева по случаю Нового года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2022 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства поздравили:

Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Словении Борут Пахор, Король Бельгии Филипп, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Премьер-министр России Михаил Мишустин, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, бывший Президент Хорватии Степан Месич, бывший Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а также главы крупных зарубежных компаний, банковских и финансовых институтов, дипломатических миссий и другие лица.

В поздравлениях отмечены актуальные направления и приоритеты укрепления сотрудничества Казахстана с государствами на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.