Telegram в июле запустит формат сторис

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мессенджер Telegram в июле запустит функцию коротких историй - сторис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

По словам основателя мессенджера Павла Дурова, в настоящее время завершается тестирование формата. Для пользователей функция станет доступна в начале июля.

Пользователи смогут выбрать, кто может просматривать каждую из историй - все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько выбранных контактов или список близких друзей. Сами сторис будут размещены в разделе в верхней части списка чатов. Истории можно будет скрыть в специальном списке «Скрытые» раздела «Контакты».

В сторис будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей. В дополнение к этому в Telegram появится возможность публиковать фотографии и видео, снятые фронтальной и основной камерами смартфона одновременно.

Также пользователи смогут выбрать, когда истечет срок действия истории - через 6, 12, 24 или 48 часов, или можно будет постоянно отображать сторис на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой.