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    Телефоны воровал житель Темиртау в ночных клубах Караганды

    23 Мая 2023, 14:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Телефоны воровал житель города Темиртау в ночных клубах Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды обратилась 41-летняя жительница города. Она сообщила, что находилась в одном из ночных клубов. В какой-то момент женщина оставила на стойке бара телефон. А когда вспомнила о нем, то смартфона на месте не оказалось. Сумма ущерба составила 635 тысяч тенге.

    Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Темиртау. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

    Выяснилось, молодой человек приехал из Темиртау в Караганду и в ночном клубе прибрал к рукам оставшийся без присмотра мобильник. Причем подобные манипуляции проделывал не один раз.

    Во время досудебного расследования по статье 188 УК РК «Кража» полицейские установили причастность злоумышленника еще к трем аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК
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