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    Телефоны почти на миллион тенге украл из магазина житель столицы

    30 Марта 2021, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что молодой человек, находясь в магазине, воспользовался отсутствием продавца и совершил кражу мобильных телефонов с витрины магазина общей стоимостью около миллиона тенге. Скрывшись с места преступления, злоумышленник сбыл краденное в одном из ломбардов столицы.

    Задержанный дал признательные показания.

    Возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Автор:

    Астана Борьба с преступностью Происшествия Связь, ТВ, IT МВД РК Общество
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