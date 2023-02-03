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    Телефоны горячей линии запустили в связи с подтоплением в Туркестанской области

    3 Февраля 2023, 00:09

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с подтоплением улиц и дворовых территорий в Туркестанской области работают телефоны горячей линии, а также функционирует республиканский и областной оперативный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    В настоящее время ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекского района, Шага в Сауранском районе и Арысе.

    В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе одна территория школы.

    Как сообщили в пресс-службе министерства, функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881.

    С подтопленных дворовых территории села Карнак города Кентау, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека и 201 МРС.

    Ранее сообщалось, что подтопление дворов и улиц произошло в Туркестанской области из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий.

    Министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область, а аким Туркестанской области провел экстренное совещание по ликвидации подтопления в данных районах и посетил подтопленные населенные пункты.

    В противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области задействованы сотрудники Минобороны и ДЧС Шымкента.

    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Туркестанская область Происшествия Паводок Регионы МЧС ДЧС Туркестан
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