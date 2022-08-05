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    • Телефонные мошенники обманули акмолинку на 5,2 млн тенге

    5 Августа 2022 16:06

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества зарегистрирован 4 августа в Целиноградском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница одного из населенных пунктов. Как следует из показаний потерпевшей, женщина попалась, пожалуй, на самую распространенную схему, которую используют интернет-мошенники.

    1 августа на телефон заявительницы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщили, что в данный момент от ее имени поступила заявка на оформление кредита.

    Испугавшись, женщина даже не поняла, что говорит с мошенниками, а те, в свою очередь, убедили ее, что остановить незаконные действия возможно, просто скачав приложение на свой телефон.

    «Следуя инструкциям сетевых аферистов, сельчанка установила необходимые приложения, а затем в несколько кликов оформила кредиты в двух банках на общую сумму более 5,2 млн тенге. При этом денежные средства она сразу перевела на счет мошенников. Лишь спустя три дня женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество» и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий», - сообщили в полиции.

    Фото: gov.kz
    #Акмолинская область #Мошенничество
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