Теледебаты между кандидатами на пост президента пройдут во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 21.00 времени Парижа во Франции в прямом эфире состоятся дебаты двух претендентов на пост президента республики: действующего президента Эммануэля Макрона и кандидата от ультраправых сил Марин Ле Пен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дебаты должны стать решающим моментом в напряженной гонке за Елисейский дворец, считают французские эксперты.

Ожидается, что телевизионная дуэль двух кандидатов в преддверии второго тура выборов, который пройдет в воскресенье 24 апреля, соберет у экранов телевизоров миллионы французов.

В отличие от США, где кандидаты от республиканцев и демократов соревнуются, как минимум, дважды, у кандидатов на пост президента Франции есть только один шанс победить оппонента в прямом эфире.

В выборах 2017 года М. Ле Пен - дочь французского политика Жана-Мари- и Э. Макрон уже встречались в теледебатах. В тот период сама Марин Ле Пен призналась, что провалила дебаты и Э. Макрон победил.

По результатам первого тура текущих выборов наибольшее количество набрали действующий президент и его оппонент от крайне правых сил. Отрыв Э. Макрона от М. Ле Пен составил около 4-5 процентов.

По мнению французских политологов, основная борьба двух претендентов за президентское кресло развернется за голоса их предыдущих соперников, не прошедших во второй тур. Особый интерес представляет электорат председателя левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 21,95%.

Выступление на телевидении может иметь решающее значение для Э. Макрона и М. Ле Пен, поскольку какая-либо политическая ошибка может решающим образом повлиять на ход предвыборной кампании в оставшийся период.