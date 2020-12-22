Теледебаты: какие проблемы общества намерены решить политические партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках теледебатов на телеканале Qazaqstan члены пяти политических партий поделились планами по решению социальных проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, представитель партии «Ауыл» Даулеткерей Капулы отметил, что необходимо определить не конкретные социальные или экономические вопросы, а прежде всего идеологию. По его словам, без правильной национальной идеологии не будет реализована стратегия развития страны.

По словам Айдоса Сарыма из партии «Nur Otan», который выступил вторым, сейчас страна переживает непростой период. Он заявил, что Казахстан находится на пороге больших реформ. Он подчеркнул, что сейчас наша страна и весь мир живет в период пандемии. Учитывая все это, каждый здравомыслящий гражданин должен думать о будущем своей страны, о стабильности государства. Представитель «Nur Otan» отметил, что сейчас остро стоит вопрос, даст ли история нам время. Он признал, что население сейчас может быть недовольно многими проблемами, но, в конце концов, страна и народ един. А. Сарым считает, что об этом должны помнить все граждане нашей страны. Главная задача – передать потомкам государственные бразды правления, сохранив землю, доставшуюся от предков.

После этого от партии «Ак жол» выступил Берик Дуйсенбинов. По его словам, цель партии «Ак жол» созвучна с идеями Алаш. В своем выступлении член партии привел в пример слова Алихана Бокейхана о том, что «нация, не имеющая государственности, является сиротой». Поэтому члены партии «Ак жол» считают независимость главным богатством и считают, что каждый камень казахской земли должен быть пуговицей на груди каждого казаха. По словам Берика Дуйсенбинова, казахи должны быть образованными, богатыми и сильными, чтобы не уступать другим нациям. Представитель партии также отметил, что достижение экономической независимости является одной из главных задач.

От Народной партии Казахстана выступил Газиз Кулахметов. По его словам, НПК – это политическая партия, которая регулярно затрагивает проблемы народа, земельные вопросы, острые общественные аспекты.

Член партии «ADAL» Максат Толыкбай, выступивший последним среди представителей партий, отметил, что в первую очередь необходимо расформировать Фонд социального медицинского страхования. По его словам, медицина в стране должна быть бесплатной. Также М. Толыкбай подчеркнул, что еще одной большой проблемой является безработная молодежь в селах. По его мнению, необходимо снизить процентную ставку для предпринимателей до 6% и сделать кредит беззалоговым. Кроме того, он заявил о том, что хотя в Казахстане много земли, не хватает пастбищ для скота. Чтобы решить данную проблему, по его мнению, вопрос о выделении земли необходимо перевести в цифровой формат.

Напомним, сегодня члены пяти политических партий в преддверии парламентских выборов провели дебаты на телеканале Qazaqstan. Формат теледебатов был разбит на несколько этапов.