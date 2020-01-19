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    Тела погибших при крушении самолета в Иране украинцев доставили в Киев

    19 Января 2020, 16:10

    КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ – В Киев доставили тела погибших граждан Украины – двух пассажиров и девяти членов экипажа самолета «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в Иране 8 января, после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    В Международном аэропорту «Борисполь» началась церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа рейса PS752 самолета авиакомпании «МАУ», которые погибли в результате катастрофы в Иране.

    В аэропорту собрались родственники погибших. Также пришли много людей с цветами. Присутствуют представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций, бойцы Национальной гвардии, сотрудники Национальной полиции.

    Самолет с телами погибших прибыл в 11 часов по местному времени.

    Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 8 января, через несколько часов после ракетной атаки Ирана по военным объектам США в Ираке, лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли, большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

    Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу было важным.

    Ранее Глава нашего государства выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета близ Тегерана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Украина Иран Катастрофа украинского Боинга
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