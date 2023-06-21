Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Тела двух человек нашли водолазы в реке Нура, вблизи села Самарка Абайского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 июня в 21:50 поступило сообщение о том, что в окрестностях села Самарка Абайского района пропали женщина 1986 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы силы ДЧС Карагандинской области. На следующий день спасатели-водолазы нашли их тела в реке Нура.

«19 июня в 15:25 силами водолазов-спасателей ДЧС в реке Нура было обнаружено тело пропавшей женщины. Тело второго пропавшего было найдено 20 июня в 16:05 в реке Нура в 3,5 км от места начала поисков», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства гибели этих людей.

«Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сотрудники ДЧС очередной раз напоминают меры безопасности для недопущения трагедии в купальный период. И просят соблюдать следующие правила поведения на воде:

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не купайтесь в нетрезвом состоянии;

- не купайтесь в незнакомых местах;

- не заплывайте далеко от берега;

- не купайтесь в ночное время.