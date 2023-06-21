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    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области

    21 Июня 2023, 14:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Тела двух человек нашли водолазы в реке Нура, вблизи села Самарка Абайского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    18 июня в 21:50 поступило сообщение о том, что в окрестностях села Самарка Абайского района пропали женщина 1986 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы силы ДЧС Карагандинской области. На следующий день спасатели-водолазы нашли их тела в реке Нура.

    «19 июня в 15:25 силами водолазов-спасателей ДЧС в реке Нура было обнаружено тело пропавшей женщины. Тело второго пропавшего было найдено 20 июня в 16:05 в реке Нура в 3,5 км от места начала поисков», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    На данный момент полиция выясняет обстоятельства гибели этих людей.

    «Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Сотрудники ДЧС очередной раз напоминают меры безопасности для недопущения трагедии в купальный период. И просят соблюдать следующие правила поведения на воде:

    - не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

    - не оставляйте детей без присмотра;

    - не купайтесь в нетрезвом состоянии;

    - не купайтесь в незнакомых местах;

    - не заплывайте далеко от берега;

    - не купайтесь в ночное время.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество ДЧС
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