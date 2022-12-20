Тела мужчины и ребенка найдены при пожаре в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар, вспыхнувший в одноэтажном камышитовом доме в селе Теренколь Теренкольского района, унес жизни 64-летнего мужчины и шестилетнего мальчика. Соседом была спасена трехлетняя девочка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

«В 23:13 поступило​ сообщение​ о пожаре. В селе Теренколь, на улице Елгина, 16, в одноэтажном камышитовом доме, происходил пожар на ориентировочной площади 64 кв. м (по всей площади с частичным обрушением кровли)», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

До прибытия пожарного подразделения сосед из дома спас трехлетнюю девочку. Она доставлена в больницу с отравлением угарным газом легкой степени, термическим ожогом правого века и левой щеки 1-й степени. Ее состояние оценивают как стабильное.

«В ходе разведки под завалами были обнаружены обгоревшие тела мужчины 1958 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Пожар был ликвидирован в 01.47 силами ДЧС», - добавили в департаменте.

В тушении были задействованы 21 сотрудник и 3 единицы ехники ДЧС Павлодарской области, 102, 103, акимата, полиции.

Фото и видео ДЧС Павлодарской области.

Комментирует: оперативный дежурный дежурной службы пожаротушения майор гражданской защиты Даулет Каирбеков.



