Тела двух утонувших студентов из Индии ищут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Туркестанской области продолжают поиски двух граждан Индии, утонувших 14 дней назад в реке Аксу в Толебийском районе, передает МИА «Казинформ».

11 июля на место происшествия приехал отец одного из утонувших студентов. Начальник ДЧС Туркестанской области Нургали Жунисов сообщил, что поиски будут продолжаться поэтапно.

Как сообщалось ранее, 26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступила информация о том, что 2 студента, 2001 года рождения, в 16:49 упали в воду и утонули при невыясненных обстоятельствах в реке Аксу, в 5 км от села Ханарык Толебийского района. Группа из 21 студента приехала из Шымкента. Все они граждане Индии, обучающиеся в Южно-Казахстанской медицинской академии.



