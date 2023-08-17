Тела двух погибших нашли на месте пожара в шахте «Казахстанская» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в акимате области, на месте происшествия найдены тела двоих погибших шахтеров. Троих горняков еще ищут, передает МИА «Казинформ».

В данный момент идет опознание тел.

Напомним, сегодня, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии четырех пострадавших шахтеров.

На данный момент двое пострадавших находятся в центральной больнице Шахтинска.

«Предварительный диагноз шахтеров - отравление угарным газом легкой степени тяжести. Еще двое находятся в клинике Макажанова. Предварительный диагноз - отравление угарным газом тяжелой степени. Им оказывают медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе ведомства.