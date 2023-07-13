Тела двух людей нашли в канализационном колодце в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в канализационном колодце в поселке Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области. Создана комиссия для расследования причин гибели людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в КГП «Жылыой Су», в поселке Жана Каратон местные жители обнаружили тела двух рабочих в канализационном колодце. Трагический случай произошел сегодня утром при проведении ремонтных работ.

Тела рабочих в колодце на глубине 7-8 метров обнаружили местные жители. В составе группы из пяти человек погибшие ремонтировали коллектор.

«Начато выяснение всех обстоятельств трагедии. Других подробностей пока нет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Управлением государственной инспекции труда Атырауской области создана специальная комиссия по расследованию причин и обстоятельств гибели людей.