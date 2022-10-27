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    Тела двух человек нашли на берегу реки в Актобе

    27 Октября 2022, 15:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По данному уголовному делу определена группа процессуальных прокуроров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Актюбинской области.

    «26 октября в 20:14 поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса «Оазис», расположенного по улице К. Нокина в Актобе на берегу реки Илек, обнаружены два трупа. Для проверки информации на место происшествия прибыли прокурор области и следственно-оперативная группа», - сообщили в ведомстве.

    По информации прокурора Актюбинской области Ещанова О., в кустах по данному адресу нашли тела с признаками насильственной смерти Кушкимбаева А. 1991 года рождения и Тулеуова С. 1995 года рождения.

    «Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ГОП №3 Алматинского района по статье 99 части 2 пункта 1 УК РК. По уголовному делу определена группа процессуальных прокуроров. Прокурор области взял на контроль ход расследования», - добавили в прокуратуре.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Криминал Актобе
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