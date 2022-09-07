Тела 9 погибших туристов и гида эвакуировали с Ключевского вулкана в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Эвакуация тел погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке завершена, сообщили в пресс-службе краевого правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Также с вершины вулкана забрали спасателей, участвовавших в операции, сообщили в ведомстве.

«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 м, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавших в России на Ключевской сопке туристов эвакуировали бортом МЧС.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 м. В ходе восхождения погибли шестеро туристов, ночью в понедельник количество погибших увеличилось до девяти, вероятнее всего, причиной стало переохлаждение.

По предварительной информации, оставшийся внизу с туристами гид предпринял самостоятельную попытку восхождения для оказания помощи товарищам, в результате чего получил обморожение рук и ног. Спасатели смогли добраться до пострадавших на высоту 3 300 м только 6 сентября, так как посадить вертолет раньше не было возможности из-за плохих погодных условий.

СК России по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида-инструктора компании, организовавшей тур, возбудил два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности. Директор турфирмы задержан, выживший гид пока проходит лечение.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4 800 м. Исполин считается наиболее опасным для восхождения, так как горная порода на склонах очень зыбкая из-за постоянных извержений.



Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края



