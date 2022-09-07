Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Тела 9 погибших туристов и гида эвакуировали с Ключевского вулкана в России

    7 Сентября 2022, 18:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Эвакуация тел погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке завершена, сообщили в пресс-службе краевого правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Также с вершины вулкана забрали спасателей, участвовавших в операции, сообщили в ведомстве.

    «Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 м, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что пострадавших в России на Ключевской сопке туристов эвакуировали бортом МЧС.

    Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 м. В ходе восхождения погибли шестеро туристов, ночью в понедельник количество погибших увеличилось до девяти, вероятнее всего, причиной стало переохлаждение.

    По предварительной информации, оставшийся внизу с туристами гид предпринял самостоятельную попытку восхождения для оказания помощи товарищам, в результате чего получил обморожение рук и ног. Спасатели смогли добраться до пострадавших на высоту 3 300 м только 6 сентября, так как посадить вертолет раньше не было возможности из-за плохих погодных условий.

    СК России по Камчатскому краю в отношении руководителя и гида-инструктора компании, организовавшей тур, возбудил два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности. Директор турфирмы задержан, выживший гид пока проходит лечение.

    Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4 800 м. Исполин считается наиболее опасным для восхождения, так как горная порода на склонах очень зыбкая из-за постоянных извержений.


    Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туризм Происшествия Россия Мировые новости Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Вулкан Майон проснулся на Филиппинах
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане