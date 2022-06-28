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    Тела 46 человек нашли в брошенном грузовике в штате Техас

    28 Июня 2022, 12:19

    ТЕХАС. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 46 человек, предположительно мигрантов, были найдены мертвыми в заброшенном грузовике на окраине города Сан-Антонио штата Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Первыми машину обнаружили сотрудники службы экстренного реагирования, которые прибыли на место происшествия по вызову. В прицепе грузовика они обнаружили тела жертв, которые умерли, вероятно, от теплового истощения или обезвоживания. В понедельник температура в Сан-Антонио достигала 39,4 C.

    Представитель пожарной службы сообщил, что 16 человек, в том числе четверых детей доставили в больницу. Выжившие пострадали от теплового удара и истощения. В грузовике, который был оставлен водителем, не работал кондиционер и отсутствовала питьевая вода.

    В результате расследования задержали трех человек, в настоящее время они находятся под стражей.

    Город Сан-Антонио находится в 250 км от американо-мексиканской границы и является основным транзитным маршрутом для контрабандистов людей, которые часто используют грузовики для перевозки нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты.

    В мае таможенная и пограничная охраны США столкнулись с 239 416 незаконными мигрантами (ссылка ниже) вдоль юго-западной сухопутной границы, что являлось самым высоким показателем с 2000 года.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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