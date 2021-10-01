Текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой - эксперт

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря. Следующие же волны будут переноситься легче, так как заболевать тяжелой формой COVID-19 будут реже, считает главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», - рассказал эксперт.

Тимаков добавил, что снижение числа заболевших начнется в ноябре, а в середине декабря ситуация стабилизируется.

«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество (заболевших), вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255.