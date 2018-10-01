Текстовая трансляция Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стратегический документ посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Надо снизить формализм и бюрократию в работе Правительства и всех госорганов», - поручил Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в рамках своего ежегодного Послания народу Казахстана.



Назарбаев Н. А.: «Необходима понятная предсказуемая судебная практика. Поручаю Верховному Суду совместно с Правительством до конца года выработать соответствующий комплекс мер. Профессионализм нужен». «Высший судебный совет должен стать «ситом» в этой работе», - отметил Президент.

«Надо перевести работу полиции на сервисную модель. Ключевым критерием оценки деятельности МВД должен стать уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения. Полицейский не карает, а помогает», - Президент. Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от неё граждан, не редко рискуя жизнью. За годы независимости погибло 770 полицейских, напомнил Н.Назарбаев.



Президент страны поручил Правительству пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с концентрацией на социальном секторе, безопасности и инфраструктуре.

Акимам поручено, в первую очередь, решать наиболее острые инфраструктурные проблемы, волнующие людей: с местными дорогами, социальными объектами, централизованным водоснабжением и другими благами.

Президент страны поручил разработать систему региональных стандартов для различных категорий населенных пунктов - от опорных сел до городов республиканского значения.

Президент Казахстана в Послании народу Казахстана поручил госорганам усилить бюджетную дисциплину, работу по недопущению неэффективных и несвоевременных затрат, добиваться максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге.



В Послании народу Казахстана Президент Н.А. Назарбаев поручил Правительству разработать прагматичную Программу развития регионов до 2025 года с конкретными мероприятиями, проектами и объемами финансирования.



Надо развивать городскую инфраструктуру, отметил Н.Назарбаев. Правительству надо собрать перечень вопросов по инфраструктуре. Питьевая вода, дороги - вот что людей интересует. Синхронизировать строительство школ, больниц с планами развития, чтобы они не возводились в неперспективных районах. Если раньше была модель «Инфраструктура к людям, то теперь люди - к инфраструктуре». Это есть новая управляемая карта.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал увеличить эффективность производства и экспорта в АПК.



«Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма» - Президент.

Как отметил Н.Назарбаев, здоровая нация - приоритет государства. Некачественные товары, в том числе продукты питания, одежда, игрушки, представляют большую угрозу. «У нас есть ряд контролирующих органов, ветконтроль... Надо создать единый комитет по контролю за качеством услуг, который должен сконцентрироваться на вопросах медицины, питания и услуг», - предложил Президент.

«Поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваними. Для этого в следующем году будет выделено из бюджета 5 млрд тенге», - сказал Президент.

«В этом году заложить фундамент онкологического центра и поставить туда современное уникальное оборудование, - поручил Глава государства. - Онкоболезни занимают второе место по смертности в РК».

Президент уделил особое внимание занятости студентов после окончания высших учебных заведений. «Занятость студентов после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу - главный критерий успешности ВУЗа», -сказал Глава государства.



Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил проблемы в отечественном образовании. «Люди уезжают за рубеж, потому что не доверяют нашим ученым заведениям», - отмечает Н. Назарбаев.

О статусе педагогов высказался Президент. «Нужно сократить нагрузку, они должны готовиться к урокам положенное время, еще и проверяют их без конца.

Президент поручил решить проблему трехсменного обучения. «1360 школ закрылись в Казахстане - зачем строить школы в неперспективных районах, лучше помочь людям переехать».

Президент - о сфере ЖКХ и коммунальных услуг: «Как показывают опросы, в этом пункте народ очень волнуется. Люди платят деньги, ЖСК собирает, и потом никто не знает, куда это расходуется, и потом тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин. Мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они израсходованы и на какие цели, какие получили результаты».

600 миллиардов тенге целевой долгосрочной ликвидности выделит Нацбанк для кредитования приоритетных производственных секторов, малого и среднего бизнеса.

Н.Назарбаев: «На поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих 3 лет дополнительно выделить 500 миллиардов тенге». О необходимости создания Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор отметил Президент.



Н.Назарбаев: «Наша торговая политика должна перестать быть беззубой».

Нурсултан Назарбаев: «Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики».

Президентом страны поручено госорганам помогать отечественным предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую «экономику простых вещей». Нурсултан Назарбаев: «Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если на вас всю иностранную одежду забрать, вы будете здесь сидеть голые». Нурсултан Назарбаев отчитал госслужащих за импортную одежду.

Дорожную карту бизнеса-2020 продлить на пять лет поручил Президент.



Глава государства поручил с 1 января 2019 года объявить налоговую амнистию для МСБ - будут списаны штраф и пени по налоговым задолженностям, образовавшимся до 1 января 2018 года.



Нурсултан Назарбаев: «Нужно повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления угроз уголовного преследования. Поручаю с 1 января 2019 года поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП с увеличением штрафов для них».

В 2010 году мы запустили «Дорожную карту 2020». Ее действие надо продлить до 2025 года, отметил Глава государства.

Н.Назарбаев: «Увеличение размера минимальной заработной платы - оклады 275 тысяч гражданских служащих Казахстана вырастут в среднем на 35%».



С 1 января 2019 года Глава государства поручил увеличить размер минимальной заработной платы в 1,5 раза.

Мы построили современное государство с динамично развивающейся экономикой, отметил Президент.



Президент Нурсултан Назарбаев начал выступление с ежегодным Посланием народу Казахстана.

В зале Акорды сегодня собрались депутаты Мажилиса и Сената Парламента, члены Правительства страны, общественные деятели, представители интеллигенции и эксперты. Новое Послание Главы государства посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.



Предыдущее Послание Президента народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» было озвучено 10 января этого года, а уже в марте Глава государства на совместном заседании палат Парламента РК представил Пять социальных инициатив, направленных на улучшение жизни казахстанцев.



Нынешнее Послание будет 23-м по счету. С первым Посланием Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил 16 октября 1997 года.