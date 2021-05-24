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    Техперсоналу не выплачивали полагающиеся надбавки в госорганизациях Акмолинской области

    24 Мая 2021, 15:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области были защищены права более 400 работников. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

    В ходе анализа соблюдения трудового законодательства прокуроры установили факты нарушения со стороны государственных организаций и предприятий прав работников, осуществляющих уборку помещений.

    «Так, согласно Постановлению Правительства РК «О системе оплаты труда работников организаций и казенных предприятий» от 31 декабря 2015 года, уборщикам, использующим дезинфицирующие средства при уборке производственных и служебных помещений, полагается надбавка в размере 20% от базового должностного оклада, а уборных с использованием дезинфицирующих средств - в размере 30%. Однако данные требования не соблюдались», - отметили в ведомства.

    К примеру, в Веденовском сельском округе Бурабайского района техническому работнику не оплачивали надбавки за уборку служебных помещений и уборной в размере 30%. Таким образом, к заработной плате ежемесячно не доплачивали свыше пяти тысяч тенге.

    Такие нарушения, по словам прокуроров, выявлены практически во всех районах и городах области.

    «По актам прокурорского реагирования нарушения устранены, оплата производится в полном объеме. В то же время решается вопрос о выплате работникам полагающихся надбавок к заработной плате за 2020 год. Работа в данном направлении продолжается», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Борьба с преступностью Права человека Генпрокуратура Другие государственные органы
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