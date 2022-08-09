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    • Технологию утилизации космического мусора запатентовали в России

    9 Августа 2022 08:08

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ – Специалисты АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (входит в Роскосмос) разработали и запатентовали способ утилизации космических аппаратов посредством аэродинамического действия атмосферы земли, который позволит снизить сроки очистки вселенной от космического мусора со столетий до нескольких месяцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Изобретение может быть использовано при проектировании космических аппаратов с целью предотвращения засорения космического пространства по окончании срока работы.

    При применении новейшего способа утилизации космических аппаратов предлагается посредством пиротехнических устройств разделять конструкцию аппарата на составные элементы, соединенные между собой гибкими тросами. В совокупности должна получиться крупногабаритная конструкция с большим диаметром, расположенная по нормали к направлению баллистического полета.

    Ранее начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) Игорь Бакарас сообщал в интервью ТАСС, что в настоящее время на околоземных орбитах находится около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов (включая Международную космическую станцию).

    По данным ЦНИИмаш, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до 2 тыс. км, которая чаще всего используется для работы космических аппаратов.


    Фото:naked-science.ru
    #Россия #Мировые новости
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