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    Технологию устранения засухи разработали казахстанские ученые

    16 Августа 2023, 02:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Засуха, случавшаяся в мире раз в 10 лет, сегодня увеличивается почти в 2 раза. Это глобальная проблема. Конечно, и нехватка воды неизбежно приведет к огромным потерям для мировой экономики, масштабы до сих пор несоизмеримы. К этой проблеме неравнодушны и наши отечественные ученые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    Так, ученые ЮКУ им.М.Ауэзова предлагают технологию, с помощью которой можно было бы отправлять в атмосферу отрицательно заряженные ионы и собирать в ясном небе дождливые облака. Технология поможет вызвать дожди в необходимом количестве, что в свою очередь поможет в регулировке климата.

    Ученые говорят, что сейчас можно протестировать новую установку и привлечь необходимое количество осадков. Такие технологии сегодня применяются в полупустынных зонах таких государств, как Иран и Пакистан, где наблюдается засуха.

    По словам профессора Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, доктора технических наук, лауреата Государственной премии РК Нагимы Жакупбековой, на сегодняшний день совместно с профессорами-учеными Армении и Грузии планируется внедрение технологии переработки водных источников цеолитовой смесью.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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