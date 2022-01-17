Технологию получения диоксида кремния из рисовой шелухи разработали кызылординские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технологии получения биочара, диоксида кремния из рисовой шелухи разработали ученые Кызылординского университета имени Коркыт Ата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Раньше после сбора урожая и обработки зерна тысячи тонн рисовой шелухи оставались неиспользованными и просто сжигались. Но теперь благодаря ученым из рисовой шелухи и соломы изготавливают бумагу, активированный уголь, а также биочар. Кстати, последний активно используется в мире как биоудобрение для улучшения состояния почвы и существенного снижения ее засоления.

«Диоксид кремния применяют в производстве стекла, керамики, абразивов, бетонных изделий, для изготовления зубных паст, косметики, оптиковолокна и т.д. Обычно диоксид кремния получают из песка, мы же разработали технологию его получения из рисовой шелухи, то есть из отходов риса. Мы измельчаем рисовую шелуху, высушиваем ее, потом обрабатываем соляной кислотой в условиях микроволнового облучения, тем самым ускоряется процесс извлечения неорганических веществ. Потом проводим обжиг рисовой шелухи, постепенно увеличивая температуру в печи с 300 ºС до 800 ºС. В результате получается чистый, 100-процентный диоксид кремния», – отметил профессор Кызылординского университета имени Коркыт Ата Нурбол Аппазов.

Ученые ищут и другие рациональные способы применения рисовой шелухи, которой в регионе предостаточно.



