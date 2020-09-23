Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Технологию автоматизированного распознавания казахской речи разработали ученые в Нур-Султане

    23 Сентября 2020, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект по автоматизированному распознаванию казахской речи запускает Институт умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета (ISSAI). С его помощью казахский язык можно будет активно внедрять в глобальное цифровое пространство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-офис вуза.

    Для реализации проекта ученые собрали самую большую базу голосовых данных на казахском языке - 300 часов записанной речи двух тысяч человек.

    Применение новой разработки открывает большие возможности - распознавание казахской речи виртуальными помощниками, использование во всевозможных программах и технологии «умного» дома.

    Кроме того, этот проект даст большой толчок развитию инклюзии в Казахстане. Новая технология может применяться в голосовых и текстовых программах, широко использующихся людьми с особыми потребностями.


    «Прежде отсутствие достаточно большой базы данных было препятствием для применения казахского языка в цифровом мире, поэтому мы и инициировали этот проект. Сейчас мы готовы поделиться собранной базой данных казахской речи с открытым исходным кодом со всеми исследователями и цифровыми предпринимателями, чтобы максимизировать проекта положительное влияние на экономику и общество страны», – сказал профессор Атакан Варол, директор ISSAI NU.


    К слову, запуск проекта был приурочен к первой годовщине создания Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета - 14 сентября ISSAI отметил свой первый день рождения.

    По ссылке https://issai.nu.edu.kz/kz-speech-corpus/ можно получить доступ к собранной базе данных, а также протестировать технологию распознавания казахской речи.

    Автор:

    Наука Вузы Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области