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    Технологии блокчейн внедрят в администрирование НДС

    19 Февраля 2021, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов РК поделились планами по дальнейшей цифровизации отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, будут модернизированы Интегрированная база данных (ИБД) и система налогового администрирования (ИСНА). Это позволит автоматизировать получение актуальных сведений от госорганов в единой базе данных и повысить качество оказания госуслуг», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства.

    Также, по его словам, планируется внедрение технологии блокчейн в администрировании НДС. Ожидается, что это существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов и сократит сделки по обналичиванию.

    «В рамках работы по обмену сведениями со странами ОЭСР будет активизирована работа по деофшоризации экономики.

    Уже в текущем году планируется получить первую информацию о счетах наших резидентов, открытых в 102-х юрисдикциях, в том числе, в странах со льготным налогообложением», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК Цифровой Казахстан
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