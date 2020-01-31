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      Северо-Казахстанская область

    Технику на период паводка готовят в Северном Казахстане

    31 Января 2020, 23:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске спасатели провели смотр техники, которая будет работать в период паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в Северо-Казахстанской области количество осадков превышает норму местами в два раза. По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерика Сарыбаева, такая же картина складывается в Карагандинской и Акмолинской областях. Именно из этих регионов вода приходит в Северо-Казахстанскую область.

    «Мы уже начали подготовку к паводку. Проводим построение и смотр техники. Личный состав меняется, есть вновь принятые на работу сотрудники. Они должны знать, какая у нас есть техника и какие спасательные и эвакуационные работы должны проводиться», - отметил Е.Сарыбаев.

    На построении сотрудникам дают четкие указания: каждый должен уметь резать лед, проводить эвакуацию, оказывать медицинскую помощь.

    «Изучите районы, в которые будете выезжать, населенные пункты. По прибытии в зону ЧС или место, где существуют риски подтопления, вы должны работать с населением. Объяснять, куда им нужно эвакуироваться, какие мероприятия мы будем выполнять. На каждом участке будут закреплены старшие. Они должны немедленно выходить на связь с оперативным штабом области, каждые два часа докладывать обстановку. Обращаю внимание на оказание помощи пострадавшим. Все необходимо заранее отработать», - подчеркнул Е.Сарыбаев.

    Департамент создал группировку сил численностью 264 человека и 50 единиц техники, 8 единиц плавсредств и 72 насоса и мотопомп. При осложнении паводковой ситуации будут привлекать личный состав воинских частей Нацгвардии и департамента полиции. В местных исполнительных органах формируют группировки сил и средств, которые будут задействованы в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком.

    Е.Сарыбаев добавил, что вносится корректировка в республиканский план действий. При осложнении ситуации в область будут привлекаться дополнительные силы и средства из других регионов.

    С учетом прохождения паводка прошлых лет на учет в регионе взяли 92 населенных пункта, которые могут оказаться в зоне подтоплений. По словам Е.Сарыбаева, это не говорит о том, что они будут обязательно подтоплены.

    «Эти данные необходимы нам, чтобы мы провели там максимально подготовительные мероприятия. Ближе к весне агроформирования будут проводить на полях очернение, снегозадержание, чтобы максимально удержать влагу», - сказал замначальника ДЧС.

    На этот год акимат области на материально-техническое оснащение департамента выделил 100 млн тенге. Дополнительно закупят технику. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. В прошлом году приобрели три вездехода «Трэкол», КАМАЗы-вахтовки и УАЗы.

    Пока в области готовятся к паводку, аналогичного тому, что был в 2017 году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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