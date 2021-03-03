Технику для эвакуации людей во время паводка готовят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области готовятся к предстоящему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прогноз синоптиков сложно назвать оптимистичным. Ожидается, что в этом году большая вода снова придет в регион.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов сообщил, что с 25 февраля службы гражданской защиты области переведены в режим повышенной готовности.

На период паводка создали группировку сил и средств из 155 единиц техники и 484 человек. Для перевозки и эвакуации людей подготовили 10 высокопроходимых автобусов-вахтовок. При необходимости будут использовать болотоходы-вездеходы, плавательные средства и мотопомпы. Подготовили 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатку вместимостью более 400 человек.

«С учетом складывающейся обстановки отработан механизм размещения и передислокации сил и средств. Группировка распределяется в пяти направлениях, в наиболее опасных в паводковом отношении районы - Уалихановский, Тайыншинский, имени Г. Мусрепова, Айыртауский, М.Жумабаева. Для контроля за паводковой обстановкой, координации действий органов управления на базе департамента будет развернут областной противопаводковый штаб с привлечением служб гражданской защиты», - сказал Р. Камалов.

Главный спасатель области на заседании акимата указал на низкие темпы вывоза снега, особенно с улиц Петропавловска. Частный сектор может быть подтоплен талыми водами.

«Активизировать работу по вывозу снега необходимо из населенных пунктов, подверженных подтоплению. По области на учет взяты 79 сел. Для безопасного пропуска воды уже в марте необходимо провести взрывные работы и работы по резке льда на проблемных участках рек», - добавил Р. Камалов.

Аким области Кумар Аксакалов с критическими замечаниями начальника департамента по чрезвычайным ситуациям согласился.

«У нас есть опасные зоны. Там должна быть заранее выставлена техника. Не хватает своей, заказывайте из других регионов. Мы должны быть технически готовы. В каждом населенном пункте активно проводить подготовительные мероприятия. Мы знаем, где у нас в первую очередь могут быть подтоплены дома, там все должно быть готово. По районам не отработаны все вопросы. Департамент только контролирует. Остальное - зона ответственности местных исполнительных органов. И если департамент говорит, что есть недоработки, то нужно исправлять», - поручил К. Аксакалов своему заместителю Ивану Туркову.

Другому заместителю Гани Ныгыметову, являющемуся председателем эвакуационной комиссии, глава региона поручил актуализировать списки тяжело больных людей, беременных женщин, с ограниченными возможностями и при необходимости заранее эвакуировать их из населенных пунктов.

«Подготовьте волонтерские организации для оказания помощи в уборке снега одиноким пожилым людям, ветеранам, гражданам с особыми потребностями. Руководителей агроформирований прошу не оставаться в стороне и оказать помощь населению. В районах – бродячий скот остается на участках подтоплений. Были и факты гибели скота, который остался на полях без присмотра. Заранее акимам районов совместно с акимами сельских округов отработать. Скот максимально держать на безопасном расстоянии и сразу перегнать. Обеспечить работу оперативного штаба круглосуточно. Оперативно информировать средства массовой информации. Если понадобится, буду сам выходить и сообщать об обстановке», - сказал К. Аксакалов.