Техника приступила в демонтажу трубы на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 продолжается демонтаж рухнувшей в марте дымовой трубы №1. До настоящего времени его проводили вручную, сейчас подключилась техника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разбором трубы занимались несколько специалистов. Привлекать технику было опасно. Ранее генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов отмечал, что механический способ демонтажа возможен с отметки в 32 метра. Тогда процесс ускорится.

«Ручной способ разбора сменился на механический. Для этого из столицы доставили специальный гидравлический молот. Работает система по принципу экскаватора с насадкой, напоминающей пневматический отбойный молоток. Разрушение объекта происходит за счет поэтапного дробления бетона и обрушения внутрь конструкции. Завершить процесс специалисты рассчитывают до конца недели», - сообщили в пресс-службе монополиста.

На своей странице в социальной сети АО «Севказэнерго» поделились кадрами работы техники.

В пресс-службе АО «Севказэнерго» заверили, что модернизация Петропавловской ТЭЦ-2 не повлияет на начало отопительного сезона. К нему компания готова. Как только акимат города подпишет соответствующее постановление, соцобъекты и дома подключат к теплу.



