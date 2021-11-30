Технический запуск стекольного завода планируют в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о введении ключевых проектов в сфере обрабатывающей промышленности по Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введены следующие ключевые проекты: обогатительная фабрика в Карагандинской области (АО «Жайремский ГОК»). Новая полиметаллическая фабрика увеличит объемы добычи свинцово-цинковой руды в 2,5 раза. В Кызылординской области в декабре планируется технический запуск завода по производству листового стекла ТОО «Orda Glass», производительностью 197,1 тысячи тонн стекла в год, с созданием 226 новых рабочих мест. В Восточно-Казахстанской области обеспечен запуск проекта по расширению Актогайского ГОКа, который увеличит мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год и производство меди до 190 тыс. тонн в год», - сообщил Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По словам министра, начал реализацию Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО «Qaz Carbon в Карагандинской области. Продукция завода пользуется спросом у таких зарубежных гигантов, как Nippon Steel, Marubeni Corporation, «АрселорМиттал» и другие. География экспорта охватывает Японию, Россию, страны Европы и СНГ.

«Введены в эксплуатацию еще два проекта по производству электротехнического оборудования и компонентов для сельскохозяйственной и автомобильной техники в локализационном центре в городе Костанае», - добавил глава МИИР РК.

До 2025 года Министерством запланирован запуск 490 проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 13,3 трлн тенге с созданием около 102,5 тысячи постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов предусмотрено: в строительной индустрии – 198, в горно-металлургическом комплексе - 119, в машиностроении – 72.