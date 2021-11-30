Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Технический запуск стекольного завода планируют в Кызылординской области

    30 Ноября 2021, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о введении ключевых проектов в сфере обрабатывающей промышленности по Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введены следующие ключевые проекты: обогатительная фабрика в Карагандинской области (АО «Жайремский ГОК»). Новая полиметаллическая фабрика увеличит объемы добычи свинцово-цинковой руды в 2,5 раза. В Кызылординской области в декабре планируется технический запуск завода по производству листового стекла ТОО «Orda Glass», производительностью 197,1 тысячи тонн стекла в год, с созданием 226 новых рабочих мест. В Восточно-Казахстанской области обеспечен запуск проекта по расширению Актогайского ГОКа, который увеличит мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год и производство меди до 190 тыс. тонн в год», - сообщил Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По словам министра, начал реализацию Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО «Qaz Carbon в Карагандинской области. Продукция завода пользуется спросом у таких зарубежных гигантов, как Nippon Steel, Marubeni Corporation, «АрселорМиттал» и другие. География экспорта охватывает Японию, Россию, страны Европы и СНГ.

    «Введены в эксплуатацию еще два проекта по производству электротехнического оборудования и компонентов для сельскохозяйственной и автомобильной техники в локализационном центре в городе Костанае», - добавил глава МИИР РК.

    До 2025 года Министерством запланирован запуск 490 проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 13,3 трлн тенге с созданием около 102,5 тысячи постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов предусмотрено: в строительной индустрии – 198, в горно-металлургическом комплексе - 119, в машиностроении – 72.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Кызылординская область Промышленность Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования
    Пассажирские автобусы будут приобретаться в Казахстане по программе льготного автокредитования
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    2 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    3 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане