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    Технический вагон горел в составе поезда №105 сообщением Алматы-Петропавловск

    21 Сентября 2022, 10:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку из-за возгорания технического вагона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пассажиры поезда сняли на видео, как горит технический вагон. Информацию подтвердили в пресс-службе АО «НК «ҚТЖ».


    «Провели эвакуацию 50 пассажиров с пяти хвостовых вагонов в головные (37 пассажиров перемещены внутри состава, 13 человек – через улицу). Все пассажиры вагонов находились в составе поезда. На место происшествия прибыл пожарный поезд со станции Караганды, пожар локализован. Пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе компании.

    Все 184 пассажира поезда №105 пересажены на поезд №3/4 сообщением «Алматы-Нур-Султан-Нурлы жол» (Тальго) и доставлены в Астану. Организована посадка пассажиров до станций назначения.

    По данным ведомства, 21 сентября в 04:27 пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке «Караганда-Астана» из-за неисправности технического вагона. В поезде находилось 184 пассажира. Жертв и пострадавших нет.

    Для проведения расследования создана комиссия АО «НК «ҚТЖ».


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    КТЖ Алматы Происшествия Транспорт Видео Пожар
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