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    Технический университет планируют открыть в Жезказгане

    6 Июня 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования РК подготовило проект постановления Правительства «О создании некоммерческого акционерного общества «Технический университет Улытау». Документ размещен на сайте открытых НПА, передает МИА «Казинформ».

    «Создать Некоммерческое акционерное общество «Технический университет Улытау» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Определить основным предметом деятельности общества предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского, дополнительного образования», - говорится в проекте.

    Как отмечается, новый вуз будет функционировать в Жезказгане. Для формирования уставного капитала НАО будет выделено из резерва Правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год, 500 миллионов тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы Улытауская область Миннауки и высшего образования РК
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