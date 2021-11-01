Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» сообщили о технических сбоях при получении государственных услуг через операторов ЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

«Вынуждены сообщить, что в связи с техническими сбоями получение государственных услуг через операторов ЦОНов по-прежнему недоступно.

Специалисты АО «Национальные информационные технологии» и Госкорпорации работают над решением возникшей проблемы. Просим граждан с пониманием отнестись к ситуации», - проинформировали в пресс-службе НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

Напоминаем, что все услуги доступны в режиме онлайн на портале Электронного правительства, через Telegram -бот Egovkzbot 2.0 и мобильное приложение Egov mobile. В случае необходимости граждане могут обратиться за консультацией к сотрудникам корпорации в секторах самообслуживания, расположенных в ЦОНах.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать услуги ЦОНов по видеозвонку.