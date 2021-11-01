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    Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана

    1 Ноября 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» сообщили о технических сбоях при получении государственных услуг через операторов ЦОНов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с техническими сбоями получение государственных услуг через операторов ЦОНов по-прежнему недоступно.

    Специалисты АО «Национальные информационные технологии» и Госкорпорации работают над решением возникшей проблемы. Просим граждан с пониманием отнестись к ситуации», - проинформировали в пресс-службе НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

    Напоминаем, что все услуги доступны в режиме онлайн на портале Электронного правительства, через Telegram -бот Egovkzbot 2.0 и мобильное приложение Egov mobile. В случае необходимости граждане могут обратиться за консультацией к сотрудникам корпорации в секторах самообслуживания, расположенных в ЦОНах.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать услуги ЦОНов по видеозвонку.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Цифровой Казахстан Общество ЦОН Правительство для граждан
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