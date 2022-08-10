Технические специальности менее популярны среди абитуриентов – Миннауки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Технические специальности не популярны среди абитуриентов. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Ержан Амирбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера республиканская конкурсная комиссия завершила свою работу. По итогам конкурса определены обладатели государственного образовательного гранта. Государством выделено более 75 тыс. грантов по бакалавриату. В данное время наибольшее количество претендентов были определены на педагогические направления, также популярны стоматология, политология, международные отношения и некоторые другие направления. Наименьшее количество абитуриентов поступило на направления: механика, сельское хозяйство, технология текстильной промышленности», – сообщил Е. Амирбекулы.

Спикер отметил, что, по поручению Главы государства, большая часть грантов, около 60 %, направлены на технические специальности. В свою очередь, Правительством в этом году были выделены дополнительно 10 тыс. грантов для абитуриентов из густонаселенных и западных регионов Казахстана. Из этого количества более 2 тыс. грантов уже распределены, конкурсная комиссия занимается распределением оставшихся грантов среди указанного контингента.

По словам Е. Амирбекулы, из общего количества выделенных государственных образовательных грантов также часть еще не распределена, конкурсная комиссия продолжает эту работу. Всего на получение государственных грантов поступило около 79 тыс. заявлений. Известно, что определенная часть абитуриентов отказывается от своих грантов, по разным причинам. Эти гранты будут распределены между другими абитуриентами.

Ранее сообщалось, что с тали известны имена обладателей государственных образовательных грантов.



