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    Технические проблемы на серверном оборудовании информационной системы КФГД

    4 Июля 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о проблемах в системе портала ИС ЭСФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

    В связи с техническими проблемами на серверном оборудовании информационной системы «Электронные счета-фактуры», в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового Кодекса Республики Казахстан и пунктами 64, 65 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот уведомляем о невозможности выписки счетов-фактур и оформления сопроводительных накладных на товары в информационной системе «Электронные счета-фактуры» 4 и 5 июля 2023 года.

    В случае необходимости налогоплательщики вправе на бумажном носителе выписать счет-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 5 июля 2023 года, а также оформить сопроводительную накладную на товары с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 3 рабочих дней после 5 июля 2023 года.

    При этом штрафные санкции применяться не будут.

    При пересечении Государственной границы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Минфин РК КФГД Финансы
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