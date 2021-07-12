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    Технадзор по строительству будет вестись в электронном формате

    12 Июля 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о работе над повышением качества строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большое нарекание у населения вызывает качество возводимого жилья. Главой государства уделено на это особое внимание и поручено принять кардинальные меры по повышению качества строительства в целом. В настоящее время Министерством ведется активная работа по цифровизации строительной отрасли», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что на сегодня разработана информационная система «Е-Курылыс», в которой будет электронно вестись вся исполнительная документация, т.е. в системе блокчейн будет фиксация каждого действия на стройке.

    «Сейчас все технадзоры уже работают в этой системе, все строительные реестры и отчеты технадзоров переведены в единый электронный формат», - отметил вице-министр.

    «Оцифровка непосредственно строительного процесса со всеми журналами, актами скрытых и выполненных работ будут автоматизированы со следующего года на государственных объектах», - заключил К. Ускенбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Цифровой Казахстан МИИР РК
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